Кремль ответил на обвинения США в "дезинформации" о коронавирусе

Песков назвал это навязчивой фобией

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал проявлением "навязчивой фобии" сообщения американских СМИ о том, что Россия якобы распространяет дезинформацию о коронавирусе.

Спикер Кремля отметил, что российские СМИ действительно активно работают по освещению ситуации с COVID-19. Более того, наша страна переживает пандемию лучше, чем другие страны, передает ТАСС.

"Поэтому в данном случае даже если кто-то и говорит о какой-то дезинформации, это какая-то навязчивая фобия, и здесь, конечно, не нужно обвинять в дезинформации качественную и объективную работу средств массовой информации", - подчеркнул Песков.

Ранее стало известно, что крупные американские СМИ - Associated Press и New York Times – обвинили Россию в дезинформации о пандемии коронавируса.

По версии изданий, "двое экс-сотрудников ГРУ" Александр Старунский и Денис Тюрин публиковали ложные материалы о пандемии коронавируса с целью дискредитировать действия властей США по борьбе с распространением COVID-19 накануне выборов.

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