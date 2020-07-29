ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль ответил на обвинения США в "дезинформации" о коронавирусе

13:08
  • среда
  • 29 июля 2020

Песков назвал это навязчивой фобией

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал проявлением "навязчивой фобии" сообщения американских СМИ о том, что Россия якобы распространяет дезинформацию о коронавирусе.
США заподозрили Россию в распространении фейков о коронавирусе

Спикер Кремля отметил, что российские СМИ действительно активно работают по освещению ситуации с COVID-19. Более того, наша страна переживает пандемию лучше, чем другие страны, передает ТАСС.

"Поэтому в данном случае даже если кто-то и говорит о какой-то дезинформации, это какая-то навязчивая фобия, и здесь, конечно, не нужно обвинять в дезинформации качественную и объективную работу средств массовой информации", - подчеркнул Песков.

Ранее стало известно, что крупные американские СМИ - Associated Press и New York Times – обвинили Россию в дезинформации о пандемии коронавируса.

По версии изданий, "двое экс-сотрудников ГРУ" Александр Старунский и Денис Тюрин публиковали ложные материалы о пандемии коронавируса с целью дискредитировать действия властей США по борьбе с распространением COVID-19 накануне выборов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Кремль
Кремль
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.