ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Врачи сообщили о состоянии Кондулайнен после инсульта

13:41
  • среда
  • 29 июля 2020

Ее перевели в палату

62-летнюю актрису Елену Кондулайнен, которую госпитализировали с инсультом, перевели из реанимации в обычную палату. 
Состояние перенесшей инсульт Кондулайнен ухудшилось в больнице

Врачи Боткинской больницы сообщили, что состояние звезды улучшилось. Об этом kp.ru рассказали в "Театре Луны", где работает заслуженная артистка России. 

Ранее сообщалось, что у Кондулайнен выявили острое нарушение мозгового кровообращения и сосудистое поражение головного мозга. К тому же у нее наблюдается заторможенность речи. 

Напомним, Елене Кондулайнен стало плохо 24 июля, когда она находилась в столичном ресторане. В больнице выяснилось, что у звезды случился инсульт. "У Лены была затруднена речь, правую руку не могла поднять", - рассказал источник портала, который видел, как артистку увозили в больницу. 

Кондулайнен сыграла в фильмах "Сто дней до приказа", "Зверобой", "Бабник", "Русь изначальная".  

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Актриса Елена Кондулайнен
Актриса Елена Кондулайнен
Актриса Елена Кондулайнен
Актриса Елена Кондулайнен
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.