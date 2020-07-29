Врачи сообщили о состоянии Кондулайнен после инсульта

Ее перевели в палату

62-летнюю актрису Елену Кондулайнен, которую госпитализировали с инсультом, перевели из реанимации в обычную палату.

Врачи Боткинской больницы сообщили, что состояние звезды улучшилось. Об этом kp.ru рассказали в "Театре Луны", где работает заслуженная артистка России.

Ранее сообщалось, что у Кондулайнен выявили острое нарушение мозгового кровообращения и сосудистое поражение головного мозга. К тому же у нее наблюдается заторможенность речи.

Напомним, Елене Кондулайнен стало плохо 24 июля, когда она находилась в столичном ресторане. В больнице выяснилось, что у звезды случился инсульт. "У Лены была затруднена речь, правую руку не могла поднять", - рассказал источник портала, который видел, как артистку увозили в больницу.

Кондулайнен сыграла в фильмах "Сто дней до приказа", "Зверобой", "Бабник", "Русь изначальная".

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