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Стало известно, на каком наказании для Ефремова настаивает семья погибшего

14:57
  • среда
  • 29 июля 2020

Адвокат рассказал, какой вердикт суда устроит родственников Сергея Захарова

Сегодня в здание Пресненского суда Москвы доставили актёра Михаила Ефремова - на первое предварительное слушание по делу о ДТП, в результате которого погиб человек. По данным следствия, в момент аварии артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремову грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.

Подробности смотрите в репортаже Александра Панюшкина.

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