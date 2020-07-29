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Мишустин призвал учитывать цели развития в нацпроектах

14:52
  • среда
  • 29 июля 2020

Премьер провел встречу с главой АСИ

Национальные цели развития страны необходимо учесть при реализации государственных и инвестиционных программ, а также нацпроектов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой.

Глава правительства выразил надежду, что предложения, которые изложены в общенациональном плане восстановления экономики, смогут служить подспорьем в работе агентства.

"Агентство стратегических инициатив очень активно работает с бизнесом по всей стране, особенно активно это делалось в период пандемии, в непростой ситуации вы составляете национальный рейтинг, вы занимаетесь также системным анализом того, как обстоят дела в бизнесе", - заявил Мишустин.

"Мы всегда с предпринимателями и в регионах на связи, стараемся получать обратную связь и по созданию условий ведения бизнеса, по услугам для предпринимателей. Барьеры на местах оперативно отрабатывались с региональными органами власти, чтобы максимальное количество предпринимателей, которым нужна была эта поддержка, они могли ей воспользоваться", - сказала Чупшева.

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