Мишустин призвал учитывать цели развития в нацпроектах

Премьер провел встречу с главой АСИ

Национальные цели развития страны необходимо учесть при реализации государственных и инвестиционных программ, а также нацпроектов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой.

Глава правительства выразил надежду, что предложения, которые изложены в общенациональном плане восстановления экономики, смогут служить подспорьем в работе агентства.

"Агентство стратегических инициатив очень активно работает с бизнесом по всей стране, особенно активно это делалось в период пандемии, в непростой ситуации вы составляете национальный рейтинг, вы занимаетесь также системным анализом того, как обстоят дела в бизнесе", - заявил Мишустин.

"Мы всегда с предпринимателями и в регионах на связи, стараемся получать обратную связь и по созданию условий ведения бизнеса, по услугам для предпринимателей. Барьеры на местах оперативно отрабатывались с региональными органами власти, чтобы максимальное количество предпринимателей, которым нужна была эта поддержка, они могли ей воспользоваться", - сказала Чупшева.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"