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Волонтеры ЕР собрали более 1,5 млн рублей на помощь медикам

14:59
  • среда
  • 29 июля 2020

Средства позволят оборудовать комнаты отдыха в поликлиниках и больницах

Более полутора миллионов рублей на помощь в борьбе с коронавирусом собрали сотрудники волонтёрского центра “Единой России”. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Средства позволят оборудовать комнаты отдыха в поликлиниках и больницах Центрального округа. Сегодня волонтёры передали медработникам более ста кофемашин и годовой запас зёрен.

Врачи находятся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Многие работают в несколько смен. Лечат больных и днём, и ночью.

Ранее в рамках акции “Спасибо врачам” волонтёры также передали поликлиникам 500 продуктовых наборов и легковые автомобили для выезда к пациентам.

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