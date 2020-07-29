К полумарафону "Забег.рф" присоединились более 100 тыс. участников

Они выйдут на старт 2 августа по всей России

Более ста тысяч участников по всей России 2 августа выйдут на старт полумарафона "Забег.рф". Об этом рассказали сегодня на пресс-конференции.

Соревнования начнутся во всех регионах нашей страны одновременно. Вне зависимости от часовых поясов. Городов-участников - более 80. Дистанция зависит от уровня подготовки спортсмена. Бегут полтора, пять, десять или 21 километр. Забег претендует на звание самого масштабного в мире полумарафона с синхронным стартом. К тому же, это первые подобные соревнования, которые пройдут в условиях пандемии. Побегут и онлайн.

"Был создан онлайн-забег, когда ты бежишь в любом удобном месте для себя. Это может быть беговая дорожка, набережная, какая-то территория в городе, выбранная тобой. Ты бежишь выбранную дистанцию, скидываешь результаты трекера и являешься удаленным участником", - заявила руководитель "Лиги Героев" Ксения Шойгу.

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