Принц Уильям рассказал, как промахнулся с подарком для Кейт Миддлтон

Герцогиня до сих пор припоминает его мужу

Принц Уильям рассказал о неудачном подарке для Кейт Миддлтон.

Своим провалом он поделился в подкасте бывшего нападающего сборной Англии Питера Крауча. По какой-то причине герцог Кембриджский решил подарить своей возлюбленной бинокль.

"Я зачем-то подарил своей жене бинокль. Сейчас я не понимаю этого, но тогда бинокль казался мне хорошим подарком", - признался со смехом Уильям.

По иронии судьбы, именно этот подарок оказался для Кейт самым запоминающимся, пишет EG.RU ("Экспресс-газета").

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