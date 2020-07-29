Принц Уильям рассказал, как промахнулся с подарком для Кейт Миддлтон

Герцогиня до сих пор припоминает его мужу
Принц Уильям рассказал о неудачном подарке для Кейт Миддлтон.
Своим провалом он поделился в подкасте бывшего нападающего сборной Англии Питера Крауча. По какой-то причине герцог Кембриджский решил подарить своей возлюбленной бинокль.
"Я зачем-то подарил своей жене бинокль. Сейчас я не понимаю этого, но тогда бинокль казался мне хорошим подарком", - признался со смехом Уильям.
По иронии судьбы, именно этот подарок оказался для Кейт самым запоминающимся, пишет EG.RU ("Экспресс-газета").Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"