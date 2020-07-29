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Подробности крупного ДТП с участием автобуса в Москве

15:11
  • среда
  • 29 июля 2020

Момент ДТП попал на видео

В обстоятельствах аварии, которая произошла на юго-востоке города, начала разбираться столичная прокуратура. Сегодня рано утром на пересечении Рязанского проспекта и Ташкентской улицы грузовая "Газель" на полной скорости проскочила на красный свет и врезалась в автобус. В результате одна женщина погибла, 8 человек госпитализированы.

90 километров в час – не меньше, предполагают полицейские. Хотя на этом участке Рязанского проспекта ограничение - 60. Момент ДТП попал в объектив городской камеры видеонаблюдения. Само столкновение не видно из-за пешеходного перехода, но по траектории отброшенных машин понятно - удар был очень сильным. Травмы одной из женщин - пассажирки автобуса - оказались несовместимы с жизнью.

Тело погибшей из искореженного салона спасатели доставали более получаса. Металл пришлось разрезать гидравлическими ножницами. С женщиной ехал её супруг. Он и еще четверо пассажиров госпитализированы. Еще двое получили незначительные травмы. На больничной койке оказались также пассажир "Газели" и сам виновник аварии – водитель. У него перелом ноги. Причём, шофёр нарушил не только скоростной режим. Он явно ехал на красный свет. Судя по видеозаписи, запрещающий сигнал светофора для него горел уже минимум 10 секунд. Белой легковушке на перекрёстке удаётся увернуться, а вот автобусу уже деваться некуда.

Пожарным и коммунальщикам пришлось смывать с мостовой остатки топлива и масла. На Рязанском проспекте образовалась гигантская пробка, движение инспекторы регулировали вручную. Известно, что водитель автобуса имеет 40-летний опыт. Сегодня к моменту столкновения работал на линии всего два часа. Сейчас полицейские выясняют, что побудило человека за рулём "Газели" так грубо нарушить правила. В салоне искорёженного фургона не нашли никаких документов. По предварительным данным, мужчина также был пьян.

Илья Данильцев, Павел Винокуров. "ТВ Центр".

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