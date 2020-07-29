Депутат Мосгордумы Степан Орлов рассказал, чем Москва привлекательна для туристов

Россияне и иностранцы смогут найти в столице "что-то свое"

Туристическая инфраструктура Москвы является "настоящим локомотивом для экономики".

Такое мнение в беседе с журналистами издания "Аргументы и Факты" озвучил депутат Мосгордумы Степан Орлов. Каждый год столица принимает более 20 миллионов туристов из регионов, а это примерно 30% от всего туристического потока в стране.

"Что касается городских точек наибольшего притяжения, то это, разумеется, Кремль, а также музеи, выставочные и усадебно-парковые комплексы", - заявил депутат.

Москва максимально дружелюбна к своим гостям – есть доступные гостиницы и заведения общепита, организуются множество бесплатных мероприятий на городских площадях и бульварах, отметил Орлов.

Несмотря на то, что в данный момент упор делается на гостей из других регионов России, развивается и международный туризм. Как только ситуация с коронавирусом разрешится, Москва продолжит принимать "колоссальный зарубежный турпоток".

Депутат рассказал, что иностранцам интересны не только "красоты древней столицы", их привлекают и современные решения, изменившие Москву в последние несколько лет.

"Мы можем вести речь о настоящем прорыве в качестве жизни города, который уверенно встал в ряд "городов будущего", внедрив самые смелые технологии XXI века, сделав их частью повседневной реальности", - добавил Орлов.

Он отметил также, что сейчас упор делается на внутренний туризм, а большинство ограничений уже сняты. В частности, работают кафе и рестораны, гостей принимают парки, музеи.

"Россияне, выбирающие столицу местом проведения отпуска или просто рассматривающие ее в качестве транзитного хаба, сегодня получают от нашего города максимум пользы и удобства, проводя здесь время весьма содержательно и в соответствии с наиболее передовыми мировыми туристическими стандартами", - заключил депутат.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"