Собянин: ремонт Большого Каменного моста планируется завершить до конца 2021 года

Конструкцию строителям придется буквально собирать заново

Капитальный ремонт Большого Каменного моста в столице планируется завершить до конца следующего года. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода работ. Мост был построен 80 лет назад и никогда не ремонтировался. Теперь строителям придется буквально разобрать конструкцию и собрать её заново.

Чтобы добраться до металлических опор основного пролёта Большого Каменного моста, понадобились понтон и баржа для доставки стройматериалов. Рабочие устанавливают строительные леса, чтобы начать капитальный ремонт сооружения.

"Сейчас происходит установка подмостей, чтобы работать с усилением металлоконструкций. Вот эта вся консоль, которая пришла в негодность, она будет демонтирована", - заявил гендиректор компании-подрядчика Андрей Истратов.

Большой Каменный мост соединяет улицы Моховую и Знаменку вблизи Боровицкой башни Кремля с улицей Серафимовича и Большой Полянкой на противоположном берегу. Признан объектом культурного наследия, но капитально не ремонтировался с момента постройки в 1938 году. Появились трещины, обветшали опоры.

"Большинство конструкций морально и физически устарели. По большому счету мост нужно разобрать полностью и собрать уже из новых деталей и конструкций. Заменим металлоконструкции, бетонные перекрытия. Как вы видите, часть моста уже разобрана и идут ремонтные работы, чтобы восстановить его работоспособность на десятки лет. Помимо прочего, это еще и памятник культуры, поэтому необходима тщательная работа по восстановлению его облика", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Культурный слой" - в некоторых местах толщина асфальта составляет 60 сантиметров. Его замена снизит нагрузку на мост.

Специалисты восстановят гранитную облицовку. Алюминиевые рамы витражей заменят историческими – дубовыми.

За десятилетия чугунные ограждения заметно истрепались. Этого не может скрыть даже толстый слой краски. Конструкцию демонтируют, чтобы отправить в мастерскую и отреставрировать. Недостающие детали закажут на чугунолитейном заводе в Туле. После этого ограждения вернутся на свое место.

Движение по Большому Каменному мосту на время ремонта ограничат частично. Пока работы будет вестись на одной половине – вторая будет доступна для проезда по двум полосам в каждом направлении. Такую технологию уже применяли во время капитального ремонта Большого Москворецкого моста в прошлом году.

"Мы не перегораживаем артерию полностью. Да, сужаем, создаем небольшие неудобства, но это позволяет его эксплуатировать даже в пиковые моменты", - заявил Истратов.

За последние 10 лет в Москве капитально отремонтировали 11 мостов. Работы на Большом Каменном планируют завершить в конце следующего года.

Виктор Прокушев, Михаил Фёдоров, Андрей Булычев, "ТВ Центр".

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