Исторический музей показал коллекцию Федора Рокотова

Многие полотна ранее не выставлялись

Исторический музей впервые в полном объёме представил свою коллекцию Фёдора Рокотова - пожалуй, самого популярного русского портретиста XVIII века, ведь так увидеть человека мог только он. Многие полотна ранее не выставлялись. А некоторые работы стали настоящей загадкой для искусствоведов. Что скрывают старинные портреты, и чем Рокотов покорил Екатерину Великую?

Подробности смотрите в репортаже Полины Кастрицкой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"