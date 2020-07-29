Танго и Марш: в Московском зоопарке родились две летучие собаки

Так называют нильских крыланов из-за их вытянутой мордочки

В Московском зоопарке появились на свет сразу два детёныша летучей египетской собаки. Так называют нильских крыланов из-за их вытянутой мордочки, отмечает "ТВ Центр".

Сейчас они похожи на серые шерстяные комочки, даже глаза еще не открылись. Зато имена уже носят громкие - Танго и Марш. Кто из стаи стал счастливым отцом, вычислить невозможно. А вот мамы - на виду, пока малыши полностью от них зависят и питаются исключительно молоком.

Скоро маленьких крыланов начнут приучать к самостоятельности, и они смогут, как и взрослые, уплетать сочные фрукты, повиснув вниз головой.

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