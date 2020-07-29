Путин о коронавирусе в России: поводов расслабляться нет

Ситуация может измениться в любую сторону

Сегодня ситуация с коронавирусом в России стабильна, но она может измениться в худшую сторону в любой момент.

Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания по эпидемиологической обстановке в стране.

"Ситуация остается сложной, и что называется, может качнуться в любую сторону <…> никаких поводов для самоуспокоенности и для того, чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей, нет", - отметил глава государства.

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