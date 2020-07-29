Путин призвал не допустить введения повторного режима ограничений из-за COVID-19

Нужны своевременные профилактические меры

Повторного введения режима ограничений из-за коронавируса в России быть не должно.

Об этом предупредил президент Владимир Путин во время совещания по эпидемиологической обстановке. Избежать этого позволят своевременные профилактические меры.

Несмотря на это, решение по снятию всех ограничений должны быть осторожными, так как необоснованная поспешность может спровоцировать повторный рост заболевших.

"Необходимо сделать все, чтобы за счет профилактических, упреждающих мер постараться избежать повторного введения режима ограничений, тем более масштабных, чтобы школы, детские сады, вузы, предприятия и организации могли работать безопасно, в нормальном, привычном для людей режиме", - сказал глава государства.

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