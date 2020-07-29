Голодные обезьяны держат в страхе жителей города в Таиланде

Без еды они остались из-за отсутствия туристов

Голодные обезьяны держат в страхе жителей тайского города Лопбури. Приматы нападают на людей, забираются в жилые дома. На улицах - тысячи агрессивных животных, сообщает "ТВ Центр".

Без еды они остались из-за отсутствия туристов, которые с удовольствием кормили обезьян и те вели себя спокойнее. Сейчас же опасно не только ходить по городу, нередко невозможно даже проехать по дорогам. Закрываются парикмахерские, магазины, кинотеатры. Шустрые животные проникают везде и отпугивают посетителей. К борьбе с нарушителями спокойствия уже подключились полицейские.

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