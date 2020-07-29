Тайный возлюбленный Семенович заболел коронавирусом

Он уже обзавелся антителами

Экс-солистка группы "Блестящие" Анна Семенович рассказала, что ее избранник заразился COVID-19, но его организм быстро справился с инфекцией.

Семенович сказала, что спокойно относится к посиделкам с друзьями, поскольку многие ее знакомые уже победили коронавирус.

"Вокруг меня очень много людей переболело, в том числе и мой молодой человек. И все болели достаточно легко - на домашнем режиме. Зато они обзавелись антителами, и им коронавирус не страшен", - цитирует Семенович teleprogramma.pro.

Насколько известно, избранник звезды на семь лет младше ее. Он веселый и жизнерадостный, интересуется психологией и эзотерикой. По словам певицы, у них любовь на два города, поскольку он живет в Петербурге, а она в Москве. Его имя и профессию Семенович держит в секрете.

Когда звезду попытались в очередной раз расспросить о возлюбленном, она сказала: "Пока я не планирую афишировать личную жизнь. Хочу, чтобы она проходила вне камер и интервью".

Ранее Анна Семенович говорила, что даже не смотрит на мужчин, получающих около 100 тысяч рублей в месяц. Поэтому можно предположить, что тайный возлюбленный знаменитости хорошо зарабатывает.

В апреле Семенович показала фото со своим мужчиной, но его лицо она спрятала под эмодзи.

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