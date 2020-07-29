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Россиян предупредили об угрозе нового гриппа, от которого еще не прививались

14:28
  • среда
  • 29 июля 2020

Роспотребнадзор просит не игнорировать вакцинацию от гриппа

В этом сезоне в Россию придет такой грипп, от которого граждане нашей страны еще не прививались.

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания по эпидемиологической ситуации в стране.  Специалисты уже начали мониторинг заболеваемости гриппом, хотя обычно начинали эту работу после окончания лета.

"Сегодня мы уже начали мониторинг и оценку заболеваемости гриппом ОРВИ летом, чего мы не делали раньше никогда <…>  вирусы гриппа к нам придут такие, от которых мы не привались ни в прошлом году, ни в предыдущие годы", - отметила Попова.

В связи с этим ведомство убедительно просит россиян не игнорировать вакцинацию и прививаться от гриппа в связи с новыми рисками грядущего сезона осень-зима.

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