Собянин: массовые мероприятия останутся под запретом до конца августа

Все зависит от ситуации с коронавирусом

Массовые мероприятия в Москве остаются под запретом.

Ограничительная мера будет действовать как минимум до конца августа, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с участием президента Владимира Путина.

"Хотя основные ограничения сняты, но вот на массовые мероприятия, скорее, мы оставим до конца августа", - сказал он.

Мэр отметил, что власти будут внимательно следить за развитием эпидемиологической ситуацией в городе.

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