Собянин рассказал о восстановлении экономики Москвы

Уровень торговли уже выше, чем в прошлом году

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об экономических изменениях в жизни столицы, вызванных вспышкой COVID-19.

Столичный градоначальник заявил, что экономика Москвы восстанавливается после пандемии коронавируса.

"Обрабатывающая промышленность Москвы работает примерно на том же уровне, который был и в прошлом году. Торговля и услуги на сегодняшний день по объему чуть выше, чем в прошлом году. Конечно, изменения есть в сегментах: больше стало дистанционной торговли, меньше стали продавать товаров в торговых центрах. Но в целом объем экономики восстанавливается", - сказал Собянин на онлайн-совещании по эпидемиологической обстановке, которое 29 июля провел президент России Владимир Путин.

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