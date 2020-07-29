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Путин назвал ключевые требования к вакцине от коронавируса

15:12
  • среда
  • 29 июля 2020

Это эффективность и безопасность

Президент России Владимир Путин в среду в режиме видеоконференции принял участие в совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. Глава государства, в частности, заслушал доклады вице-премьера, главы Минздрава, а также руководителя Роспотребнадзора.
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Путин потребовал обеспечить производство необходимых объемов лекарств от COVID-19. "Их промышленный выпуск в целом уже налажен, нужно только обеспечить необходимый объем", - сказал президент.

По его словам, уверенность в вакцине от коронавируса должна быть абсолютной. Ключевые требования к лекарству, указал президент, это его доказанная эффективность и безопасность.

"Поэтому действовать нужно предельно взвешенно и аккуратно, с соблюдением всех требований и правил в этой сложной сфере", - приводит слова Путина РИА Новости.

В ходе совещания глава государства также заявил, что ситуация остается сложной и "может качнуться в любую сторону".

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