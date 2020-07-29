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Попова оценила устойчивость коронавируса

15:18
  • среда
  • 29 июля 2020

В воде он не размножается

Роспотребнадзор проверил воздействие используемых сегодня дезинфицирующих средств на COVID-19. Все исследованные средства в заявленных концентрациях активны и позволяют эффективно избавиться от коронавируса, сообщила глава ведомства Анна Попова.
Роспотребнадзор проверил крымскую воду на возбудителя COVID-19

На совещании у президента России Владимира Путина Попова также пояснила, что коронавирус не размножается в пресной и соленой воде.

"В "Векторе" были проведены исследования по жизнеспособности вируса в образцах воды - это было очень важно перед курортным сезоном. И мы сегодня видим, что вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться", - заявила глава Роспотребнадзора.

Попова добавила, что избавиться от инфекции в воде можно с помощью кипячения. Коронавирус неустойчив к изменению температур и погибает мгновенно.

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