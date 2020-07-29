Депутат МГД Козлов рассказал о программе повышения безопасности дорожного движения в ТиНАО

В ней содержатся локальные и долгосрочные решения

Депутат Мосгордумы Александр Козлов рассказал о программе обеспечения безопасности дорожного движения в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы.

По его словам, в ней содержатся локальные (например, перенастройка ряда светофоров) и долгосрочные решения. Речь идет, в частности, о создании эффективной сети дорог-дублеров, организации дополнительных проездов, перераспределение потоков общественного и личного транспорта.

"В рамках этой программы город будет развивать и альтернативные транспортные структуры - такие, как комплекс трасс для велодвижения внутри округа <…> Организаторы дорожного движения всегда открыты для обратной связи, в том числе и через наши, депутатские ресурсы. Так, жители ТиНАО уже сейчас могут информировать власти о наиболее "горячих точках" в отношении дорожной безопасности, опасных как для водителей, так и для пешеходов. Такие сигналы позволяют решать возникающие вопросы максимально быстро и эффективно", - сказал Козлов (цитата по АГН "Москва").

В ТиНАО есть участки дорог, которые аварийно опасны, есть те, что имеют недостаточное освещение, а в некоторых местах отсутствует скоростное ограничение вблизи жилых зон, рассказал Козлов.

"Все эти узкие с точки зрения транспортной безопасности места будут в первую очередь "расшиваться", - пояснил парламентарий.

Депутат добавил, что тема дорожного движения и транспортной безопасности достаточно часто звучит во время его встреч с избирателями. Он призвал действовать решительно и на стратегическом, и на оперативном уровне, чтобы переломить отрицательные тенденции.

"Увеличение в нынешнем году на 8% числа погибших в ДТП стало для города крайне тревожным сигналом", - пояснил депутат.

Козлов также рассказал, что программа развития транспортной системы ТиНАО является частью комплексного плана модернизации столичного транспорта.

"В ее рамках, например, с начала 2020 года уже установлено 100 дополнительных комплексов фотовидеофиксации в местах, где чаще случаются ДТП - это стимулирует водителей соблюдать скоростной режим. На постоянной основе проводится мониторинг состояния имеющихся пешеходных переходов, принимаются решения по установке искусственных неровностей. Запланирована установка дополнительного освещения, подготовлен перечень из 18 адресов для установки светофоров в течение ближайшего года. Кроме того, подразумевается интерактивное участие в программе жителей "новой" Москвы - через приложение "Яндекс.Навигатор" водителей и пешеходов будут информировать об опасных участках", - заключил Александр Козлов.

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