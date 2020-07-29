Путин потребовал соблюдать принцип добровольности при вакцинации

Особые усилия надо сосредоточить на профилактической работе

Решение о вакцинации против гриппа должно быть добровольным. Владимир Путин напомнил о необходимости неукоснительно соблюдать этот принцип участникам совещания у президента России. По словам главы государства, это, безусловно, личный выбор каждого – но, в то же время, и колоссальная ответственность человека за свое здоровье и за здоровье близких.

Путин напомнил, что в прошлом году прививки от гриппа сделали более половины россиян. И это позволило защитить от болезни миллионы граждан.

"Мы заслушали, как в текущем году выполняется национальный календарь профилактических прививок, в части гриппа. Безусловно, он должен быть реализован в полном объеме и обеспечен необходимыми ресурсами", - добавил президент.

Владимир Путин отметил в связи с этим важность профилактической и просветительской работы. По словам российского лидера, это общая задача для всех уровней власти, а также для волонтерских и общественных организаций. Надо широко информировать граждан о важности прививок от гриппа и ОРВИ, сообщать когда и в каком медицинском учреждении их можно сделать бесплатно. Глава государства подчеркнул, что процесс должен быть организован максимально удобно - особенно для пожилых людей и родителей с детьми.

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