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В Санкт-Петербурге ФСБ задержала боевиков, планировавших убийства силовиков

15:40
  • среда
  • 29 июля 2020

Это выходцы из Средней Азии

В Санкт-Петербурге задержаны выходцы из Средней Азии, планировавшие убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

По данным ФСБ, подозреваемые – сторонники запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". После убийств на территории России они намеревались уехать в ближневосточный регион для участия в международной террористической организации (МТО).

Возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности". Также задержанные проверяются на причастность к пропаганде терроризма и вербовке российских граждан в состав террористических структур, сообщили в ЦОС ФСБ.

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