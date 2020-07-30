Куда пропал Шепелев: пять версий исчезновения шоумена из соцсетей

Он исчез из информационного поля в мае

Шоумен Дмитрий Шепелев около двух месяцев молчит в Instagram. Раньше он почти каждый день публиковал свои фото и видео, рассказывал о своем сыне от Жанны Фриске, делился впечатлениями о путешествиях… Немудрено, что поклонники Шепелева забили тревогу. Куда пропал телеведущий? ТВЦ.RU нашел пять версий затянувшегося интернет-молчания звезды.

Новая работа

В феврале Дмитрий Шепелев внезапно объявил об уходе с "Первого канала". Без работы он сидел недолго. Еще во время всеобщего карантина он начал записывать новое шоу под названием "Ты как я". Это семейная программа, куда звезды приходят вместе со своими детьми. Зрители увидят шоу в сентябре. Фото со съемочной площадки уже просочилось в СМИ, однако телевизионщики все же пытаются сохранить в секрете подробности съемок. Вероятно, Шепелева тоже попросили не распространяться по поводу нового проекта. Не исключено, что шоумен временно ушел из Instagram, чтобы не отбиваться от вопросов фанатов, с нетерпением ждущих его возвращение на экран. А то вдруг ненароком проговорится и испортит интригу.

Смена имиджа

Дмитрий Шепелев давно устал от скандальных ток-шоу, где ему приходилось копаться в чужом белье. Теперь он будет вести программу, за которую не придется краснеть и которую сможет смотреть его маленький сынок. Дабы вписаться в новый формат, телеведущий изменил свой стиль - и в плане поведения, и в плане внешнего вида. Костюм он поменял на джинсовую куртку, лакированные туфли - на кеды. Он расслабился и стал больше смеяться. "В "На самом деле" это был мужчина в строгой одежде с печатью вселенских проблем на лице, а теперь - расслабленный счастливый папка", - рассказала одна из участниц нового шоу. Чтобы смена имиджа не сильно бросалась в глаза и не напугала преданных поклонников, Дмитрий Шепелев, вероятно, решил свести на нет свою интернет-активность. Пусть большинство людей подзабудет того шоумена, который пытал гостей каверзными вопросами. Пусть флер скандальности рассеется. Пусть он, подобно Фениксу, умрет для интернет-пользователей, а потом возродится, но уже не совсем таким, каким был прежде.

Судебная тяжба

Жанна Фриске умерла в 2015 году, а Шепелев до сих пор воюет в суде с ее родственниками. Они делят имущество и деньги покойной певицы. В последнее время удача на стороне родных Фриске. Они отсудили у телеведущего семь миллионов рублей и хотят отобрать у него дом, который, как утверждает Владимир Фриске, был куплен на деньги его дочери. Во время судебной тяжбы семьи Фриске с благотворительной организацией Русфонд этот коттедж выставили на торги. Шепелев, владевший частью дома, купил вторую часть примерно за 8 миллионов рублей. Эти деньги пошли Русфонду. "Жалеть Шепелева я больше не буду", - объявил недавно Владимир Фриске, который любит раздавать интервью и ходить по ток-шоу, где он вспоминает дочь и ругает ее гражданского мужа. Очевидно, что Шепелев предвидел поражение в суде (вместе с потерей семи миллионов) и последующую шумиху. Чтобы не общаться с журналистами и не обмениваться с Фриске обвинениями, он на пару месяцев покинул информационное поле. Затяжная война в суде уже набила ему оскомину.

Отдых от хейта

Мало кто может похвастаться таким большим числом недоброжелателей, как Дмитрий Шепелев. В течение последних лет его винят в смерти Фриске, ругают за конфликт с ее семьей, упрекают за роман с Екатериной Тулуповой. Хейтеры называют его самовлюбленным, лицемерным, эгоистичным, жадным… Каких только проклятий в свой адрес ни слышал Шепелев! Даже сейчас, когда телеведущий ушел из соцсетей, на его странице в Instagram копятся обличительные комментарии:

- Дмитрий, ваш Инстаграм - сплошное одинокое селфи. Будто у вас в жизни ничего больше нет, кроме вашего лица.

- Позор такому отцу.

- Все, что вы сейчас делаете, законом бумеранга шибанет по вам!

- Жаль, что человек, который красиво говорит, не умеет красиво поступать!

- Чтоб тебя в старости кинули.

Есть вероятность, что Дмитрий Шепелев временно ушел из соцсетей, чтобы отдохнуть от упреков и оскорблений. Тяжело все время находиться под градом критики, особенно если в твоей жизни происходят такие важные события, как поиск новой работы или построение семьи с новой возлюбленной. Шоумен устроил себе этакий информационный детокс: решил очиститься от шлаков и токсинов, которые проникают в его сознание вместе с хейтерскими комментариями.

Разочарование в блогерстве

Складывается впечатление, что Дмитрий Шепелев разочаровался в современных медиа. Больше полугода назад он завел свой канал на YouTube, где брал интервью у известных людей, однако его шоу не имело особого успеха. Самое популярное видео Шепелева набрало меньше 300 тысяч просмотров, тогда как его коллеги - например, Ксения Собчак - собирают у экранов миллионную аудиторию. Возможно, шоумен понял, что ему - с его мимимишными повадками, интеллигентной речью и своеобразной репутацией - будет трудно стать топовым блогером и прилично зарабатывать на интернет-рекламе. Поэтому он и забросил YouTube-канал вместе со своей страницей в Instagram. Отчаявшись подружиться с сетевой публикой, Шепелев вернулся на привычное ТВ.

Отметим, что все вышеперечисленное - это лишь версии происходящего. Публичный человек в современном мире не может обойтись без соцсетей. Поэтому Шепелев скоро вернется в Instagram и, скорее всего, объяснит свое внезапное исчезновение. Может, истинная причина окажется интереснее догадок?

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