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Депутат МГД Елена Самышина оценила онлайн-тест для потенциальных доноров крови

16:15
  • среда
  • 29 июля 2020

За месяц более 7 тысяч человек заполнили анкты потенциальных доноров крови

Онлайн-тестирование потенциальных доноров крови и ее компонентов - очень удобное и полезное нововведение, которое позволяет сэкономить время и ресурсы, а также обеспечить социальную дистанцию. Такое мнение высказала депутат Мосгордумы, главный врач городской поликлиники №3 Елена Самышина.

По ее словам, в период пандемии донорское движение активизировалось, и к сдаче крови активно присоединяются люди, переболевшие COVID-19.

"Перенесшие заболевание могли дать себе больше времени на восстановление, сосредоточиться на собственном здоровье, но они выбрали помощь другим пациентам, зная, что плазма с антителами спасет чью-то жизнь", - приводит "АиФ" слова Елены Самышиной.

По словам депутата, за месяц анкеты потенциальных доноров на сайте Мосгорздрава заполнили более семи тысяч человек.  Заполнение анкеты онлайн, как уточнила Елена Самышина, помогает избежать лишних визитов в медицинское учреждение, что очень важно для сохранения социальной дистанции.

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