Путин оценил ситуацию с COVID-19 в России

Ситуация с коронавирусом может качнуться в любую сторону, отметил президент

Санитарно-эпидемическая обстановка в стране и готовность системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду в среду обсуждались на совещании у Владимира Путина. Основное внимание было уделено вопросам борьбы с коронавирусом. В целом ситуация в России стабилизировалась. Так, в Москве, по словам мэра Сергея Собянина, сейчас в среднем за день регистрируется в 10 раз меньше случаев инфицирования, чем в мае. Но выходить из режима вынужденных ограничений следует осторожно. И главное, за счёт профилактических и упреждающих мер надо постараться избежать повторного роста числа заболеваний.

Совещание Владимир Путин начал с хороших новостей: июнь и июль показали устойчивую тенденцию к постепенному сокращению заражений коронавирусом в стране. Мужество и самоотверженность медицинских работников позволили защитить жизни и сберечь здоровье сотен тысяч граждан страны. По словам президента, вся система медпомощи в период эпидемии работала слаженно, передает "ТВ Центр".

"Не без сбоев, конечно, не без проблем – так нигде не бывает – но, как уже говорил, в целом мы смогли справиться с беспрецедентным вызовом, отразить натиск этой эпидемии. Вместе с тем хочу сразу сказать: ситуация остаётся сложной и может, что называется, качнуться в любую сторону. Поэтому никаких поводов для самоуспокоенности, для того, чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей, нет. Я обращаюсь сейчас и к представителям власти, и ко всем гражданам нашей страны. Тем более что пока далеко не во всех регионах страны удалось добиться устойчивого снижения числа заболеваний. В ряде субъектов Федерации положение дел остаётся сложным", - отметил Путин.

В тех регионах, где население игнорирует противоэпидемиологические меры и элементарные правила гигиены, заболеваемость КОВИД-19 снова растет, в больницы поступает все больше людей с этой инфекцией. В более дисциплинированных регионах часть коечного фонда, перепрофилированного под коронавирус, возвращается к прежнему режиму работы. На сегодняшний день в стране развернуто почти 160 тысяч коек. И планируются дальнейшие поставки аппаратов ИВЛ в медучреждения.

"По оценкам экспертов, ситуация с распространением коронавируса также может обостриться. Важно заранее просчитать, учесть все эти риски – как в отдельности, так и их потенциальное сочетание, – подготовиться заблаговременно, чтобы даже в условиях повышенной нагрузки наши больницы и поликлиники работали стабильно, а граждане получали качественную медицинскую помощь, как экстренную, так и плановую, причём, конечно же, в полном объёме, без каких-либо сбоев. И, конечно, необходимо сделать всё, чтобы за счёт профилактических, упреждающих мер постараться избежать повторного введения режима ограничений, тем более масштабных, чтобы школы, детские сады, вузы, предприятия и организации могли работать безопасно, в нормальном, привычном для людей режиме", - сообщил Путин.

Если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах, то 1 сентября в стране должен начаться полноценный учебный год. В школах и вузах будет проведена дезинфекция, им выдадут термометры и запас антисептиков. Исследования Роспотребнадзора показали: все дезинфектанты, и спирто - и хлорсодержащие и на основе аммониевых оснований, одинаково эффективны в борьбе с вирусом.

"Мы провели исследование по изучению сохранения жизнедеятельности вируса. И можем сегодня с уверенностью сказать, что вирус сохраняется до 48 часов. Следовательно, все наши рекомендации об обработке поверхностей крайне важно соблюдать", - указала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

На подходе сразу несколько вакцин от КОВИД-19. Две из них считают наиболее перспективными. Первая - разработка центра Гамалеи совместно с 48-м НИИ Минобороны.

Пока вакцина только готовится к производству, важно поддерживать высокий охват тестирования на КОВИД-19, чтобы вовремя выявлять, изолировать, оказывать помощь заболевшим и избегать образования очагов инфекции. И в этом плане столица - пример для всей страны.

"В Москве создана достаточно сильная система тестирования, которая обеспечивает в сутки 70 тысяч тестов ПЦР и ИФА. Если взять эпидемиологический период 14 дней, мы тестируем около миллиона человек", - отметил Собянин.

Мэр Москвы подчеркнул: хоть в столице и сняты большинство ограничений, важно соблюдать требования по санитарному режиму: маски в транспорте, магазинах, предприятиях сферы услуг и других производствах никто не отменял.

Помимо возможности роста количества заболевших коронавирусом, на носу еще и сезонные ОРВИ и ГРИПП. Которые вместе с коронавирусом могут дать гремучую смесь. А потому власти призывают не игнорировать вакцинацию. Тем более, она бесплатная.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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