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В Москве впервые за 40 лет передвинули здание

16:28
  • среда
  • 29 июля 2020

Водонапорная башня переместилась на 100 метров

Впервые за 40 лет в Москве передвинули историческое здание ради его сохранения. Водонапорную башню постройки 1898–1899 годов, расположенную на Складочной улице недалеко от Савеловского вокзала, переместили на 100 метров.
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Как отмечают специалисты по московскому наследию, еще лет десять назад эту башню на территории бывшего завода на Яузе просто снесли бы – как и две другие, которые сейчас ожидают переезда. При этом отмечается, что обязательств сохранять башню на заводе "Борец" у застройщика не было – она не обладает статусом объекта культурного наследия. Тем не менее, три здания решено было сохранить.

Как напоминает портал "Хранители наследия", последний опыт перемещения зданий в Москве -  переезд дома Сытина на Тверской к углу Настасьинского переулка. Это было в апреле 1979 года. Тогда здание двигали на 47 метров вдоль улицы, чтобы расчистить пространство для нового корпуса "Известий".

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