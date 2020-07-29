В Москве впервые за 40 лет передвинули здание

Водонапорная башня переместилась на 100 метров

Впервые за 40 лет в Москве передвинули историческое здание ради его сохранения. Водонапорную башню постройки 1898–1899 годов, расположенную на Складочной улице недалеко от Савеловского вокзала, переместили на 100 метров.

Как отмечают специалисты по московскому наследию, еще лет десять назад эту башню на территории бывшего завода на Яузе просто снесли бы – как и две другие, которые сейчас ожидают переезда. При этом отмечается, что обязательств сохранять башню на заводе "Борец" у застройщика не было – она не обладает статусом объекта культурного наследия. Тем не менее, три здания решено было сохранить.

Как напоминает портал "Хранители наследия", последний опыт перемещения зданий в Москве - переезд дома Сытина на Тверской к углу Настасьинского переулка. Это было в апреле 1979 года. Тогда здание двигали на 47 метров вдоль улицы, чтобы расчистить пространство для нового корпуса "Известий".

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