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Посольство запросило данные о задержании россиян в Белоруссии

18:15
  • среда
  • 29 июля 2020

Пока официальной информации нет

Посольство России в Минске запросило у властей Белоруссии сведения о задержанных на территории республики 33-х гражданах нашей страны. Как пояснили в дипмиссии, никакой официальной информации от белорусских компетентных органов пока не поступало, передает "ТВ Центр".

В среду белорусские СМИ сообщили, что в стране задержаны граждане России, которые являются сотрудниками частной военной компании. Они, по версии источников в правоохранительных органах, приехали в Белоруссию для дестабилизации обстановки в преддверии предстоящих 9 августа президентских выборов.

32 человека были задержаны в санатории под Минском, ещё один на юге страны. Белорусские СМИ указывают на необычное для российских туристов поведение. В группе были только мужчины, они держались обособленно, не употребляли спиртного, не посещали увеселительных заведений. Все носили одежду в военном стиле, при себе имели по небольшой ручной клади. Пока в отношении задержанных проводится проверка.

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