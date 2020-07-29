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Туристам из России объяснили, как поступают в Турции с заболевшими COVID-19

17:00
  • среда
  • 29 июля 2020

В списке неприятностей – не только обсервация

Россиянам, планирующим отдохнуть в Турции, настоятельно советуют предварительно сдать тест на коронавирус. Если инфекция обнаружится уже по прибытию на курорт, отпуск будет безнадежно испорчен, предупредила туристов исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
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"Никаких специальных документов для въезда в Турцию не требуется, кроме подробной анкеты, которую нужно заполнить на борту. После высадки из самолета перед паспортным контролем у человека проверят температуру. Если обнаружат какие-то симптомы, посадят в обсерватор не только его, но и всех соседей. До отеля эти туристы не доедут", - пояснила руководитель АТОР. Ломидзе подчеркнула, что стоимость тура при этом возвращать неудачливым туристам не будут.

Более того, если турецкая сторона решит направить туриста в обсерватор, ему придется оплачивать расходы на содержание в этом учреждении. По данным Ломидзе, сутки пребывания в обсерваторе обходятся в 50-100 евро, передает "Интерфакс".

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