Туристам из России объяснили, как поступают в Турции с заболевшими COVID-19

В списке неприятностей – не только обсервация

Россиянам, планирующим отдохнуть в Турции, настоятельно советуют предварительно сдать тест на коронавирус. Если инфекция обнаружится уже по прибытию на курорт, отпуск будет безнадежно испорчен, предупредила туристов исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"Никаких специальных документов для въезда в Турцию не требуется, кроме подробной анкеты, которую нужно заполнить на борту. После высадки из самолета перед паспортным контролем у человека проверят температуру. Если обнаружат какие-то симптомы, посадят в обсерватор не только его, но и всех соседей. До отеля эти туристы не доедут", - пояснила руководитель АТОР. Ломидзе подчеркнула, что стоимость тура при этом возвращать неудачливым туристам не будут.

Более того, если турецкая сторона решит направить туриста в обсерватор, ему придется оплачивать расходы на содержание в этом учреждении. По данным Ломидзе, сутки пребывания в обсерваторе обходятся в 50-100 евро, передает "Интерфакс".

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