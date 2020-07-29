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Пентагон объявил о выводе 12 тысяч военных из Германии

17:37
  • среда
  • 29 июля 2020

Около половины контингента перебросят ближе к России

Военное командование США решило вывести из Германии 12 тысяч своих военнослужащих. По мнению американского руководства, этот шаг должен укрепить Североатлантический альянс и усилить сдерживание России.

"Нынешний план EUCOM предполагает вывод почти 11,9 тысячи военнослужащих из Германии - с 36 тысяч до 24 тысяч военнослужащих - таким образом, чтобы укрепить НАТО, усилить сдерживание в отношении России и соответствовать другим изложенным мною принципам", - заявил глава Пентагона Марк Эспер.

При этом сообщается, что не все американские военнослужащие отправятся на родину. Около половины из них – 5,6 тысячи – перебазируются в другие европейские страны. Часть из них планируется направить в Италию и Бельгию, другую часть – в Польшу и страны Балтии.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что выведет американский контингент из ФРГ, так как берлин не желает увеличивать свои взносы в бюджет НАТО. По словам Трампа, нет смысла предоставлять немцам защиту, если они не желают платить.

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