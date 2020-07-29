Депутат МГД Титов: помещения в Зеленограде от технополиса "Москва" станут точкой притяжения для бизнеса

Какое главное преимущество работы на таких площадках?

Помещения технополиса "Москва" в Зеленограде станут точкой притяжения для бизнеса. Об этом рассказал депутат Мосгордумы Андрей Титов.

"Главное преимущество работы на таких площадках - это не только низкая арендная ставка, а доступ к большинству услуг ОЭЗ, в первую очередь к системам связи и безопасности. Разработки многих предприятий ОЭЗ являются уникальными, защита интеллектуальной собственности критически важна для предпринимателей", - сказал он.

По словам депутата, уже сейчас в Алабушево разместилось 27 предприятий импортозамещающих высокотехнологичных производств.

"Создание рабочих мест внутри ЗелАО очень важно для города, жители Зеленограда должны иметь возможность ходить на работу рядом с домом, без утомительных поездок в "большую" Москву. Площадка в Алабушево - это точка притяжения для предпринимателей, разработчиков, инженеров, интеллектуальной элиты. Запуск административно-делового центра стал импульсом для развития территории. Сейчас ведется работа по улучшению транспортной доступности территории. Решается вопрос по запуску шаттлов внутри площадки и трансфера от железнодорожной станции "Крюково", - приводит слова Титова АГН "Москва".

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