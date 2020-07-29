Человек на путях: на "фиолетовой" ветке московского метро задержка движения

Поезда не ходят от "Котельников" до "Текстильщиков"

Прекращено движение поездов на части "фиолетовой" ветки столичной подземки. Поезда не ходят на участке от станции "Котельники" до "Текстильщиков", сообщила пресс-служба московского метрополитена в Twitter. Причина – упавший на пути человек.

"На Таганско-Краснопресненской линии нет движения поездов от станции "Котельники" до станции "Текстильщики" из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

Пресс-служба метро уточняет, что в обратном направлении поезда идут – но с увеличенными интервалами.

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