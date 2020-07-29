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Человек на путях: на "фиолетовой" ветке московского метро задержка движения

18:10
  • среда
  • 29 июля 2020

Поезда не ходят от "Котельников" до "Текстильщиков"

Прекращено движение поездов на части "фиолетовой" ветки столичной подземки. Поезда не ходят на участке от станции "Котельники" до "Текстильщиков", сообщила пресс-служба московского метрополитена в Twitter. Причина – упавший на пути человек.
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"На Таганско-Краснопресненской линии нет движения поездов от станции "Котельники" до станции "Текстильщики" из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

Пресс-служба метро уточняет, что в обратном направлении поезда идут – но с увеличенными интервалами.

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