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"Аэрофлот" отказался перевозить иностранцев без теста на коронавирус

18:28
  • среда
  • 29 июля 2020

Принимается только справка о ПЦР-тесте

Российский авиаперевозчик "Аэрофлот" откажет в посадке на борт иностранным гражданам, не имеющим справки об отрицательном тесте на коронавирус. Авиакомпания выступила с заявлением в преддверии возобновления с 1 августа сообщения с Турцией, Великобританией и Танзанией.
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Иностранцев предупредили, что для регистрации и посадки на рейс они должны предоставить справку об отрицательном результате тестирования на COVID-19 методом ПЦР. Дата тестирования - не ранее чем за 72 часа до вылета рейса. Пассажирам без справки будет отказано в перевозке,  говорится в сообщении.

Подчеркивается, что правило относится не только к гражданам зарубежных государств, направляющимся в Россию, но и тем, которые следуют транзитом в другую страну. В авиакомпании отметили, что принимается только результат ПЦР-теста. Кроме того, в полете пассажирам необходимо будет заполнить специальную анкету.

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