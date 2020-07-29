Трамп объявил войну TikTok

Президент США "изучает ситуацию"

Дональд Трамп пообещал в скором времени предпринять шаги в отношении китайского приложения TikTok. Какое именно наказание ждет сервис коротких видеороликов, президент США пока не решил.

"Мы изучаем ситуацию с TikTok. Мы думаем над тем, чтобы принять решение", - заявил американский лидер журналистам на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Техас.

Приложение было разработано китайской компанией Byte Dance и запущено в КНР в 2016 году. Оно быстро стало популярным во многих странах, в том числе и в США. Однако американские власти считают, что программа собирает данные, которые могут быть использованы для осуществления кибератак на Соединенные Штаты. 20 июля Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о запрете использования TikTok в госорганах.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон не исключают возможность блокировки TikTok на территории страны. Китайский МИД, в свою очередь, заявил, что информация о вредоносности TikTok не соответствует действительности, передает ТАСС.

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