Столичные власти попросили временно закрыть летние веранды ресторанов

Безопасность превыше всего

Владельцев московских кафе и ресторанов просят временно закрыть летние веранды. Как отмечают столичные власти, речь идет о безопасности: синоптики предупредили об ухудшении погоды и сильном ветре.

"Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", - говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента торговли и услуг, которое приводит РИА Новости.

Ранее МЧС предупредило, что в Москве 29 июля ожидается сильный дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. Владельцам веранд рекомендуют укрепить все конструкции и закрыть зонты, пишут argumenti.ru.

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