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Российского посла в Минске уведомили о задержании 32 граждан России

20:02
  • среда
  • 29 июля 2020

Дипломата вызывают в белорусский МИД

МИД Белоруссии официально уведомил российское посольство в Минске о задержании спецслужбами 32 граждан России. Об этом сообщили в российской дипмиссии. Белорусское внешнеполитическое ведомство, в свою очередь, заявило, что пригласит послов России и Украины в связи с этим инцидентом.
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Об операции спецслужб республики сообщило 29 июля белорусское государственное агентство БелТА. По данным агентства, ночью на территории Белоруссии были задержаны более 30 россиян – их назвали "представителями иностранной частной военной компании". Якобы, в Белоруссию также прибыли более 200 человек для "дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".

Президент Белоруссии собрал срочное совещание с членами Совета безопасности страны, на котором назвал инцидент чрезвычайным происшествием. Александр Лукашенко поручил обратиться в "соответствующие структуры" Российской Федерации за разъяснениями.

Пресс-секретарю Наталье Эйсмонт Лукашенко поручил обратиться к российским средствам массовой информации - в том числе Telegram-каналам.

"Чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно, не виноваты – хорошо", - заявил Лукашенко. По словам белорусского лидера, Минск не преследует цели "опорочить близкую страну".

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