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Ночь среди медведей: зоопарк предложил посетителям необычное развлечение

20:35
  • среда
  • 29 июля 2020

Администрация пошла навстречу пожеланиям клиентов

Необычную услугу предложил посетителям финский зоопарк "Эхтяри". Начиная с августа, желающие смогут переночевать на территории в окружении диких животных. Администрация утверждает, что просьбы остаться на ночь в зоопарке часто поступали от клиентов.
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"По соображениям безопасности организовать это было немного сложно, но мы нашли решение", - заявил исполнительный директор зоопарка Арья Вялиахо.

Гостей на ночь приютит деревянный домик, расположенный рядом с местом обитания медведей. Он расположен на возвышении, забираться в него нужно по лестнице. Площадь помещения - 15 квадратных метров, а через большое окно прекрасно виден медвежий парк.

Если эксперимент пройдет удачно, администрация намерена расширить перечень подобных услуг, передает ТАСС.

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