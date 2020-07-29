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СБУ задержала подозреваемых в организации взрывов в Киеве

22:24
  • среда
  • 29 июля 2020

Как удалось выйти на их след?

Служба безопасности Украины задержала двух человек, подозреваемых в организации недавних взрывов в Киеве. Обоим предъявлено обвинение по статье "терроризм". Задержанные - мужчины 60 и 59 лет. Один из них ранее был судим за убийство.

Следователи считают подозреваемых причастными к трём преступлениям. 17 июля самодельная бомба взорвалась у входа на станцию метро "Шулявская", один человек получил ранения. Через несколько дней заложенное устройство было найдено и обезврежено у станции метро "Минская". А в этот понедельник взрыв произошёл в жилом доме на Подоле, там никто не пострадал, передает "ТВ Центр".

Выйти на след предполагаемых террористов помогла их собственная жадность: после первого взрыва они направили в ряд государственных органов письма с требованием денег. Злоумышленники, в частности, хотели, чтобы им перевели на электронный кошелёк 50 биткоинов на сумму около 500 тысяч долларов.

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