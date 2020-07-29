Политолог оценил заявление Пентагона о выводе военных из ФРГ

Насколько уменьшится контингент американских войск в Германии и куда перебросят военных?

Вашингтон выводит часть своих войск из Германии и переносит штаб европейского командования армии из немецкого Штутгарта в бельгийский Монс. С этим заявлением выступил в среду глава Пентагона Марк Эспер. Правда, сам план передислокации войск в Старом Свете был утверждён президентом ещё в июне. Дональд Трамп объясняет такое решение необходимостью "сдерживать Россию". А ещё это - способ наказать Берлин за нежелание брать на себя повышенные обязательства по финансированию НАТО.

Дональд Трамп не раз грозил Германии пальцем, мол, Берлин совсем отбился от рук, просрочил платежи в НАТО, да и вообще совсем не ценит того добра, которое творит Америка, защищая Старый Свет от гипотетических захватчиков. Американские военные в составе почти 12 тысяч человек всё же покидают территорию ФРГ - официальное заявление журналистам озвучивает глава Пентагона Марк Эспер.

"Текущий план предусматривает перемещение примерно 11900 военнослужащих из Германии. Из этого количества около 5600 военнослужащих будут перебазированы в страны НАТО, и примерно 6400 человек вернутся в Соединенные Штаты, хотя многие из этих или подобных подразделений начнут проводить ротационные развертывания обратно в Европу. Мы тесно сотрудничаем с Госдепартаментом, я разговаривал с Майком Помпео. И в ведомстве тоже считают, что всё происходящее - это позитивный шаг вперёд", - сказал он.

Оптимизм Вашингтона понятен - Трамп таким армейским маневром может решить сразу несколько вопросов. Самое главное - публично осадить одну из наиболее развитых мировых держав, которая всё это время оставалась главным оппонентом американского лидера на Западе. Плясать под дудку заокеанских партнёров Берлин не согласился - увеличивать военные расходы, приобретая американскую технику не захотел. Как и свернуть масштабный проект "Северный поток-2". Злость Трампа очевидна - в выражениях американский президент не стесняется.

"Зачем нам держать там все эти войска? И теперь Германия говорит, что это плохо для их экономики. Ну, зато, это хорошо для нашей экономики! Присутствие войск им нужно для защиты Европы. Германия должна за это платить, а она не платит! Мы больше не собираемся быть лузерами!" – заявил Трамп.

Ответ на вопрос, куда в таком случае переедут американские военные, на поверхности. Пентагон не скрывает планов: почти 6 с половиной тысяч человек вернутся домой в Штаты, но служить будут на ротационной основе - то есть, не пребывать на территории одного государства, а практически маневрировать по Старому Свету. Войска переведут в Восточную Европу и в район Чёрного моря. Цель великого переселения - сдерживать Россию, наращивая военный потенциал вблизи наших границ. Предложение Анджея Дуды разместить войска в Польше устроило верхний эшелон американского истеблишмента. Тем более, Варшава обещала взять все финансовые расходы на себя. Впрочем, эксперты сходятся ещё в одном: происходящее - всего лишь способ Трампа набрать себе очки в преддверии предвыборной кампании. Лозунг: "вернём наших парней домой" звучал ещё и в 2016-м.

"Трамп обещал в ходе предвыборной кампании и на протяжении всего своего президентства, что он будет выводить войска. Но, прежде всего, он имел в виду, конечно, Афганистан и Сирию, но в данном случае, почему бы не совместить одно с другим и почему бы не совместить наказание Германии - такое оглушительное и публичное - с выводом американских войск обратно на территорию США", - рассуждает заместитель директора центра европейских и международных исследований ВШЭ Дмитрий Суслов.

Помимо вывода войск, из немецкого Штутграта в бельгийский Монс переезжает ещё и штаб Европейского командования армии США. Впрочем, процесс обещает быть долгим - может растянуться на несколько лет. Риск велик ещё и тем, что в случае проигрыша Трампа на предстоящих выборах и победе, к примеру, Байдена - партия "синих", вполне вероятно, сможет заморозить проект. Демократы не раз говорили, что не допустят углубления американо-германского конфликта.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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