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Работодателей обязали измерять температуру сотрудникам до конца сезона гриппа

20:57
  • среда
  • 29 июля 2020

Работников с повышенной температурой в учреждение не пустят

Руководству предприятий и организаций в России рекомендовано обеспечить измерение температуры у сотрудников на всем протяжении эпидемического сезона 2020-2021 годов. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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"Обеспечить контроль температуры тела работников перед допуском их на рабочие места и в течение рабочего дня (по показаниям) с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом", - сказано в постановлении. Подчеркивается, что сотрудников с повышенной температурой тела следует обязательно отстранять "от нахождения на рабочем месте".

Документ также рекомендует администрации обеспечить иммунизацию сотрудников против гриппа. А лиц, больных острыми респираторными вирусными инфекциями, ни в коем случае не допускать к работе.

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