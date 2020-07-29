Конгресс США обвинил Facebook и Google в злоупотреблении влиянием

Роль корпораций еще более возросла на фоне пандемии коронавируса

Влияние американских корпораций Amazon, Facebook, Apple и Google еще более возросло на фоне пандемии коронавируса. Они могут злоупотреблять своей ведущей ролью на рынках, заявил на слушаниях глава подкомитета по антимонопольной политике юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Дэвид Сисилини.

"Любое действие этих компаний оказывает сильнейшее и долгосрочное воздействие на сотни миллионов из нас. Они могут взимать непомерные сборы, навязывать тягостные контракты и получать важные данные от людей и компаний, которые на них полагаются", - подчеркнул демократ от штата Род-Айленд.

Сисилини отметил, что Amazon, Facebook, Apple и Google пользуются контролем над цифровой инфраструктурой, чтобы следить за другими компаниями, за их работой. У названных гигантов, по мнению конгрессмена, слишком много власти.

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