Россиян научили выбирать качественный сыр

В хорошем продукте – только молоко и закваска

Россиянам объяснили, как изготавливают качественный сыр. В хорошем продукте – только молоко и закваска, никаких консервантов и антибиотиков, рассказал сыровар Петр Кондауров.

"Если молоко натуральное, качественное, проверенное на то, чтобы в нем не было антибиотиков, то сыр в 90% случаев получается хорошим", — сказал Кондауров телеканалу "Мир 24".

Разбавлять молоко растительными жирами нельзя, подчеркивает сыродел. Изготовленный по правильному рецепту продукт имеет белый цвет. Но, поскольку покупатель привык к сырам желтого цвета, сыровары добавляют красители. По словам Кондаурова, самый популярный краситель, который используется в европейских странах, в частности в Италии, – аннато. Он абсолютно натуральный и безвредный.

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