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Число жертв CОVID-19 в мире превысило 656 тысяч

22:19
  • среда
  • 29 июля 2020

За сутки выявлено более 215 тысяч зараженных

Более 215 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявлено в мире за минувшие сутки. Общее число зараженных превысило 16,5 миллионов, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.
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По данным ВОЗ,  за сутки зарегистрировано 215 127 случаев заражения коронавирусом. За все время с начала пандемии число заболевших COVID-19 составило 16 558 289. Скончались за последний день 5274 пациента, всего в мире умерли от связанных с коронавирусом заболеваний 656 093 человека.

В Северной и Южной Америке – больше всего случаев заражения. За время с начала пандемии там выявлено 8 840 524 случая. В Европе заразившихся меньше - 3 283 277 человек.

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