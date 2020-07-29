В Севастополе стартовал международный фестиваль оперы и балета "Херсонес"

Специально для фестиваля возвели сцену и зал на полторы тысячи человек

В среду в Севастополе открылся четвертый Международный фестиваль оперы и балета. На площадке в музее-заповеднике "Херсонес Таврический" впервые выступает труппа Большого театра. У зрителей появилась уникальная возможность услышать знаменитые арии великих композиторов в исполнении певцов с мировыми именами, а также увидеть легендарную постановку "Кармен сюита" на территории античного города. Одно из ключевых культурных событий на Черноморском побережье продлится пять дней.

Драматическое сопрано мгновенно наполняет зал и, кажется, разлетается далеко за пределы древнего Херсонеса. А уже следующая партия тенора заставляет зрителей замереть. Эти голоса звучали на лучших сценах мира. И вот теперь впервые - Большой театр в Севастополе, передает "ТВ Центр".

Из-за коронавируса в этом году труппа отменила выступления в Новосибирске, Франции и США. Но юбилейный 245-й сезон все равно начинает с гастролей. Чайковский, Джузеппе Верди, Офенбах, Римский-Корсаков, Рахманинов - в репертуаре арии и дуэты из сочинений российских и зарубежных композиторов. Произведения для солнечного полуострова специально выбирали легкие и радостные.

Самое сложное - это акустика. Стен нет, а значит и звук не отражается. Так что главное, чтобы техника не подвела. "Ветер и какие-то погодные условия могут рассеивать микрофонный звук и, естественно, влажность которая у вас есть, море. Но я думаю, это нам не помешает", - говорит солистка Большого театра Динара Алиева.

Специально для фестиваля возвели сцену и зал на 1,5 тысячи человек. Грандиозная конструкция весом 240 тонн аккуратно вписана в архитектуру античного города. Нагрузка равномерно распределяется между опорами, которые установлены на специальные платформы.

Впрочем, социальную дистанцию приходится соблюдать. Поэтому зал заполнен только наполовину. В остальном - атмосфера по-настоящему театральная. Даже на курорт многие привезли с собой вечерние платья и выходные костюмы.

Театр под открытым небом – сегодня мировой тренд летних представлений. А еще это возможность возобновить выступления в условиях пандемии. Хотя для актеров это было совсем не просто.

"Начиная с марта-месяца артисты вообще не выходили на сцену, и возвращение, во-первых, в родной дом, в репетицию –для нас имело невероятное значение. А то что первое выступление здесь в Херсонесе, на замечательной земле, мне кажется, особенно собирает артистов", - отметил директор Государственного Академического Большого театра Владимир Урин.

И даже в таких условиях Большой театр постарался привезти максимально разнообразную программу. В том числе легендарный балет "Кармен сюита". Кубинский хореограф Альберто Алонсо создал его в 60-х специально для Майи Плисецкой. А затем, уже в нашем веке, переработал центральную партию для новой примы Светланы Захаровой.

Фестиваль продлиться пять дней. Программа насыщенная. Каждый день состоит из двух отделений. Репертуар постоянный, а вот исполнители будут меняться. Так что гости и жители города смогут увидеть, по сути, пять разных концертов.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Севастополь.

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