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Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 17 миллионов

08:12
  • четверг
  • 30 июля 2020

Умерли более 667 тысяч человек

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в мире достигло 17 029 155 человек.

Такие данные приводит университет Джона Хопкинса 30 июля на 8:00 по мск. Больше всего заразившихся в США – 4 426 982 человека. Следом идут Бразилия (2 52 265), Индия (1 581 963), Россия (827 509) и Южная Африка (471 123).

Число погибших достигло 667 011 человек. Самое большое количество жертв в США – 150 713 смертей. Далее по списку - Бразилия (90 134), Великобритания (46 046), Мексика (45 361) и Италия (35 129).

Накануне премьер-министр Великобритании предупредил, что Европу может накрыть вторая волна коронавируса. В свою очередь власти России обсудили борьбу с COVID-19 в осенне-зимний период, когда начнется сезон гриппа и респираторных заболеваний.

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