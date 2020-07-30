На Чукотке ухудшилась обстановка с лесными пожарами

В тундре стоит аномальная жара

На Чукотке площадь лесных пожаров увеличилась до 57 тысяч гектаров. В тундре стоит аномальная жара. Три крупных очага в труднодоступной местности тушат парашютисты "Авиалесоохраны". Дополнительные силы были переброшены из соседних регионов.

16 возгораний зафиксированы в лесах Якутии. За сутки спасателям удалось ликвидировать пламя на площади 1200 гектаров. Для борьбы с огнем специалисты вызывают искусственные дожди. По всей республике действует режим чрезвычайной ситуации. В городах и поселках чувствуется запах гари.

В Югре огонь бушует на территории 7 лесничеств. В заповеднике "Малая Сосьва" пламя удалось локализовать. В тушении задействованы 500 спасателей, спецтехника, 16 вертолетов и самолетов.

На земле и с воздуха ведут борьбу с пожарами на Урале. В Свердловской области за сутки локализованы 18 очагов. Больше недели полыхал заповедник "Денежкин камень". Накануне специалистам удалось остановить огонь, который успел уничтожить 65 гектаров леса.

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