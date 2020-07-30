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На Чукотке ухудшилась обстановка с лесными пожарами

08:56
  • четверг
  • 30 июля 2020

В тундре стоит аномальная жара

На Чукотке площадь лесных пожаров увеличилась до 57 тысяч гектаров. В тундре стоит аномальная жара. Три крупных очага в труднодоступной местности  тушат  парашютисты "Авиалесоохраны". Дополнительные силы были переброшены из соседних регионов.

16 возгораний  зафиксированы в лесах  Якутии.  За сутки спасателям  удалось ликвидировать пламя на площади 1200 гектаров. Для борьбы с огнем специалисты  вызывают искусственные дожди. По всей республике  действует режим чрезвычайной ситуации. В городах и поселках чувствуется запах гари.

В Югре огонь бушует на территории 7 лесничеств. В заповеднике "Малая Сосьва"  пламя удалось локализовать.  В тушении задействованы  500 спасателей,  спецтехника, 16 вертолетов и самолетов.

На земле и с воздуха ведут борьбу с пожарами  на Урале. В Свердловской области за сутки  локализованы  18 очагов.  Больше недели полыхал заповедник "Денежкин камень". Накануне специалистам удалось  остановить огонь, который  успел уничтожить  65 гектаров леса.

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