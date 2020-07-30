В Хабаровский край доставили лекарства и аппараты ИВЛ из Москвы

Всего в регион до конца недели отправят 200 тонн грузов

Средства индивидуальной защиты, лекарства, аппараты ИВЛ и тест-системы, доставленные в качестве гуманитарной помощи из Москвы, распределяют среди медучреждений Хабаровского края. Всего в регион до конца недели отправят 200 тонн грузов, сообщает "ТВ Центр".

В тех республиках и областях, где динамика по коронавирусу положительная, продолжаются послабления.

В Ивановской области вслед за летними верандами открывают кафе и рестораны. Предварительная запись обязательна, как и требования к рассадке гостей, расстояние между столиками полтора метра.

В Забайкалье вновь можно приглашать гостей на свадьбу. Ранее в ЗАГС разрешалось приходить только самим молодожёнам.

А в Киргизии, где ситуация резко ухудшилась, помощь коллегам оказывают российские военные медики. Наши специалисты осмотрели более ста пациентов в Бишкеке.

Ситуация в республике остаётся сложной, больницы переполнены. Сегодня в Киргизии - день траура в память о жертвах коронавируса.

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