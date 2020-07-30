ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Хабаровский край доставили лекарства и аппараты ИВЛ из Москвы

08:19
  • четверг
  • 30 июля 2020

Всего в регион до конца недели отправят 200 тонн грузов

Средства индивидуальной защиты, лекарства, аппараты ИВЛ и тест-системы, доставленные в качестве гуманитарной помощи из Москвы, распределяют среди медучреждений Хабаровского края. Всего в регион до конца недели отправят 200 тонн грузов, сообщает "ТВ Центр".

В тех республиках и областях, где динамика по коронавирусу положительная, продолжаются послабления.

В Ивановской области вслед за летними верандами открывают кафе и рестораны. Предварительная запись обязательна, как и требования к рассадке гостей, расстояние между столиками полтора метра.

В Забайкалье вновь можно приглашать гостей на свадьбу. Ранее в ЗАГС разрешалось приходить только самим молодожёнам.

А в Киргизии, где ситуация резко ухудшилась, помощь коллегам оказывают российские военные медики. Наши специалисты осмотрели более ста пациентов в Бишкеке.

Ситуация в республике остаётся сложной, больницы переполнены. Сегодня в Киргизии - день траура в память о жертвах коронавируса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Аппарат ИВЛ
Аппарат ИВЛ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.