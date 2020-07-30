В России предложили резко увеличить пособия по безработице

Это пойдет на благо экономике

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить размер пособия по безработице в 2021 году. Минимальная выплата, считают авторы инициативы, должна равняться прожиточному минимуму в регионе за II квартал прошлого года, а максимальная - средней зарплате в субъекте.

В федерации отметили, что пособие по безработице должно возмещать как минимум половину утраченного заработка. Увеличение выплат поможет безработным и обеспечит рост экономики, уверены в ФНПР.

В министерстве труда обещали изучить предложение профсоюзов. При этом в ведомстве напомнили, что в текущем году пособия по безработице уже были увеличены.

"Пособие по безработице не спроектировано как постоянная замена трудовых доходов. Это мера поддержки, позволяющая гражданину обеспечить минимальный доход на время поиска работы", - сказали "Известиям" в Минтруде.

Отметим, что минимальное пособие по безработице в России составляет 4,5 тысячи рублей (до пандемии 1,5 тысячи рублей), максимальное - 12,1 тысячи рублей.

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