ВОЗ опровергла появление более заразной формы коронавируса во Вьетнаме

Коэффициент заразности и опасности у вируса не изменился

Власти столицы Вьетнама - Ханоя - запретили массовые мероприятия из-за нового случая заражения коронавирусом. Закрыты ярмарки, бары, ночные клубы.

В списке городов, где также возобновляются санитарные ограничения - Хошимин, там тоже обнаружены заболевшие - все вернулись с курорта Дананг, который сейчас закрыт на карантин. Между тем, как сообщили в ВОЗ - у вируса, выявленного во Вьетнаме, коэффициент заразности и опасности не изменился. После новой вспышки были предположения, что этот штамм имеет более высокую степень распространения.

Как считают в ВОЗ, до так называемого коллективного иммунитета во всех странах ещё далеко. Не расслабляются и в Европе – Италия, по данным информагентств, продлевает режим ЧС до 15 октября.

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